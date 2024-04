Fotógrafos mostram pormenores de 15 lojas do Funchal

O 'VivaCidade', evento promovido pela Câmara Municipal do Funchal que está inserido nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, começou hoje com uma exposição, intitulada ‘VivaCidade’ – Projecto fotográfico’.

Um total de 15 fotógrafos regionais captaram a imagem de 15 lojas da área da Rua Dr. Fernão de Ornelas. Cada estabelecimento comercial possui a respectiva fotografia e a totalidade foi compilada numa mostra patente no Mercado dos Lavradores, que poderá ser vista até 30 de Abril.

Durante a inauguração, a vereadora da CMF, Ana Bracamonte, disse que esta é uma forma de “apelar à visita dos turistas às lojas e promover os nossos fotógrafos" profissionais e amadores.

Para esta exposição, com a curadoria de João Pedro, foram convidados os fotógrafos Tiago Machado, Henrique Vasconcelos, Luís Altuve, Sara Margarida, Ema Rodrigues, Júlio Castro, Ricardo Dias, Miguel Rodrigues, Francisco Catanho, Jackelin Pita, David Zee, Juan Gomes, Matilde Vasconcelos, Carolina Pereira e Joana Sousa que fotografaram, respectivamente, as lojas Radiolux, Frutaria Seminário, Clínica da Roupa, Relojoaria Figueira, Bar Madeira, Taberninha da Malta, Ricami Veronica, Casal Dural, Casa Chinesa, Pretinha do Café, Bordal, Modas Jacintos, Arte do Bolo do Caco, Venezia Gelateria e Tabacaria Phelps.

O evento decorre até sábado, com música, teatro de rua, dança e fotografia em diferentes espaços, como na Rua Dr. Fernão de Ornelas, Praça do Município e Mercado dos Lavradores.