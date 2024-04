'VivaCidade' regressa esta quinta-feira com música e teatro

O 'VivaCidade' continua nesta quinta-feira, 11 de Abril, com iniciativas diversas em diferentes espaços públicos - Mercado dos Lavradores, Rua Dr. Fernão de Ornelas e Praça do Município. Espectáculos de música, teatro e de dança, que contam com a participação de artista locais, prometem fazer 'mexer' a cidade do Funchal hoje.

O programa desta quinta-feira trará, pelas 12 horas, ao Mercado dos Lavradores a actuação do trio de soprano, violinista e pianista.

Já pelas 17 horas quem passar pela Rua Dr. Fernão Ornelas terá a oportunidade de assistir ao teatro 'Do outro lado da rua também vive gente', pela OITO - Oficina de Ideias das Terras do Oeste.

A iniciativa, que termina no sábado, 13 de Abril, é promovida pela Câmara Municipal do Funchal e este ano conta com uma estreia artística que se prende com a realização de um projecto fotográfico, envolvendo 15 estabelecimentos comericias e 15 fotógrafos, que culminou numa exposição, com a curadoria de João Pedro Pereira, patente no Mercado dos Lavradores.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal;

11h00 - A Semana da Interculturalidade promove a Hora do Conto 'Construímos muitos muros e não pontes suficientes", na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

15h30 - Reunião de Câmara da Ponta do Sol

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 11 de Abril, Dia Mundial da Doença de Parkinson:

1357 - Nasce D. João, futuro mestre de Avis, eleito rei de Portugal nas Cortes em Coimbra, em 1385.

1814 - Napoleão Bonaparte abdica e é exilado na Ilha de Elba.

1921 - O primeiro relato desportivo na rádio acontece num combate de boxe, nos Estados Unidos.

1919 - É criada a OIT - Organização Internacional do Trabalho.

1933 - Adolf Hitler publica a chamada "Lei do Sangue", que considera não alemães todos os não arianos.

1961 - Holocausto. Começa, em Jerusalém, o julgamento de Adolf Eichmann, oficial das SS, Schutzstaffel (alemão: "Protective Echelon"), o corpo de elite de uniforme preto e autodenominados "soldados políticos" do Partido Nazista, antigo coordenador da deportação dos judeus.

1975 -- Representantes do Partido Socialista, Partido Comunista Português, Partido Popular Democrático, Centro Democrático Social, Movimento Democrático Popular/Comissão Democrática Eleitoral e Frente Socialista Popular assinam a Plataforma de Acordo Constitucional. Conhecido como Pacto MFA-Partidos, o acordo estará em vigor até 26 de Fevereiro de 1976, data em que se procede à sua revisão.

2002 -- Uma explosão provocada pelo embate de um camião carregado de botijas de gás contra a sinagoga "La Ghriba", na ilha tunisina de Djerba, provoca 16 mortos e 32 feridos.

2003 - Guerra do Iraque. Tropas norte-americanas entram na cidade de Mossul. O Museu de Bagdad é saqueado.

2007 - Dois atentados suicidas em Argel fazem pelo menos 33 mortos e mais de 200 feridos. A Al-Qaida do Magrebe reivindica o duplo atentado.

2010 - Após muitos avanços e recuos, a Zona Euro decide emprestar 30 mil milhões de euros à Grécia, caso o país venha a pedir ajuda internacional.

2011 - Entra em vigor em França a lei de interdição do uso em público do véu integral islâmico, ou "niqab". O uso do véu islâmico passa a ser punido com multas até 150 euros e eventuais detenções.

2019 - O fundador da organização Wikileaks, Julian Assange, é detido pela polícia britânica no interior da embaixada do Equador em Londres, onde se encontrava há sete anos.

2020 - Covid-19: entra em vigor a lei que cria um regime excecional para as prisões devido à pandemia de covid-19. São libertados ao todo neste dia 289 reclusos.

2023 - O chefe do grupo paramilitar privado russo Wagner, Yevgeny Prigojin, assegura que as suas forças controlam mais de 80% da cidade ucraniana de Bakhmut, após as tropas regulares russas terem reforçado os flancos do cerco parcial.

Pensamento do dia

"É preciso tentar ser feliz, nem que seja apenas para dar o exemplo". Jacques Prevért (1900-77), poeta francês.

Este é o centésimo segundo dia do ano. Faltam 264 dias para o termo de 2024.