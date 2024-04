Biden manifesta apoio dos EUA a Telavive contra ataque iraniano

O Presidente norte-americano, Joe Biden, manifestou hoje "apoio férreo" a Israel contra o Irão, depois de Teerão ter lançado uma barragem de 'drones' e mísseis de cruzeiros contra território israelita.

O democrata candidato à reeleição falava em Washington depois de se ter reunido com a sua equipa de segurança nacional.

O Irão lançou hoje um ataque com 'drones' contra Israel "a partir do seu território", confirmou o porta-voz do exército israelita num discurso transmitido pela televisão. Os Estados Unidos abateram 'drones' disparados pelo Irão e que tinham como alvo Israel, noticiaram os meios de comunicação social norte-americanos no sábado à noite, citando responsáveis não identificados.

A defesa aérea norte-americana intercetou vários 'drones', noticiaram os canais de televisão CNN e ABC, sem especificar quantos foram abatidos ou sobre que territórios.

Numa mensagem na rede X, a missão iraniana junto da ONU alegou que "de acordo com o artigo 51.º da Carta das Nações Unidas sobre a legítima defesa, a ação militar do Irão foi uma resposta à agressão do regime sionista" contra as instalações diplomáticas iranianas em Damasco.

As tensões entre os dois países subiram nas últimas semanas, depois do bombardeamento do consulado iraniano em Damasco, a 01 de abril, no qual morreram sete membros da Guarda Revolucionária e seis cidadãos sírios.