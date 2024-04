Praga de escaravelhos afecta palmeiras no Porto Santo

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) reiterou, hoje, o apelo público para que seja evitado o corte de folhas verdes de palmeira, de modo a prevenir a proliferação do escaravelho Rhynchophorus ferrugineus, detectado na Ilha do Porto Santo.

"O corte das mesmas promove a libertação de um atractivo para o escaravelho das palmeiras e consequentemente para a postura dos seus ovos, que fará crescer a praga nesta ilha, sobretudo em épocas de calor", alerta o IFCN em comunicado de imprensa.

A mesma nota realça que, "desde a deteção desta praga, foram imediatamente encetadas medidas consideradas adequadas para a mitigação deste problema, tendo sido adotado a aplicação de um insecticida de elevada eficácia (tratamento efectuado por endoterapia)".

Contudo, o IFCN considera que "devem ser adoptadas medidas mitigadoras complementares", nomeadamente: "a interdição do transporte de palmeiras da ilha da Madeira para a ilha do Porto Santo e, acima de tudo, que não sejam cortadas folhas verdes das palmeiras".

O IFCN assegura que, juntamente com as autoridades locais, tem feito "uma apertada vigilância a este problema envolvendo vários profissionais no sentido de mitigar esta situação".