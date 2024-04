O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Costa Norte, Sul e Regiões Montanhosas da Madeira sob aviso amarelo para tempo quente a partir de hoje.

O alerta para valores elevados da temperatura máxima irá vigorar entre as 06h22 deste sábado, 13 de Abril, e as 18 horas de domingo, dia 14.

De acordo com as previsões do IPMA para hoje esperam-se máximas de 27°C no Funchal e 21°C no Porto Santo.