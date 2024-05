Trânsito volta a entupir no pós-feriado

Bom dia. Para já a manhã desta quinta-feira estava a ser mais tranquila do que seria expectável, após mais um feriado a meio da semana. Contudo, há sinais de que as coisas podem piorar de repente. No espaço de 15 minutos, há neste momento um congestionamento de 3 km de extensão e a aumentar.

Apesar de hoje e amanhã serem dias úteis de escola e trabalho, a verdade é que a circulação fazia-se com poucos congestionamentos na Via Rápida, que é sempre a zona mais complica quando o trânsito acumula-se.

Ver Galeria

Neste momento, tirando a falta de visibilidade, por causa do sol que despontou já há muito no horizonte e pode causar encadeamento à frente, não há muito a considerar, basta que os condutores tenham noção e actuem em conformidade numa condução defensiva.

No entanto, algumas zonas podem gerar preocupação, como é o nó dos Viveiros, sobretudo no sentido Machico-Ribeira Brava, onde como referido o congestionamento é grande mas devido ao tráfego intenso e não a algum acidente nessa via.