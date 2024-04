‘Cinto apertado’ nos gastos da campanha

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 13 de Abril, faz contas aos gastos com a campanha eleitoral para as Regionais de 26 de Maio, que vão ter o ‘cinto apertado’. Devido ao número de actos eleitorais, os partidos estão a fazer contenção financeira, sendo que só o PS-Madeira aplicou um corte de 62% para as próximas eleições. Já o PSD/Madeira vai gastar menos 40 mil euros.

O grande destaque vai para a capacidade de resistência, insubordinação e revolta, relevada, ontem, na apresentação do livro ‘Presos Políticos do Estado Novo na Madeira’, na Assembleia Legislativa da Madeira. Cunha Rodrigues, ex-procurador-geral da República destacou a “enorme oportunidade e importância” da obra da autoria do jornalista do DIÁRIO Élvio Passos e do advogado João Lizardo.

Em foco está, ainda, Sara Madruga da Costa. A ex-deputada do PSD/Madeira na Assembleia da República – e crítica de Miguel Albuquerque – foi ‘contratada’ para as Comunidades e muda-se para o Palácio das Necessidades.

Leia, também, sobre o peixe que bate recorde de vendas, com crescimento de 8,5% no valor do peixe descarregado no primeiro trimestre, apesar de a captura ter diminuído; e sobre o festival que traz DJs da RFM e Diego Miranda a Santana.

