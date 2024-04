Santa Cruz aumenta segurança nas praias das Palmeiras e dos Reis Magos

O Município de Santa Cruz "está a implementar medidas preventivas especiais devido ao aumento das temperaturas previsto para os próximos dias, conforme indicado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)", justificando assim "o intuito de garantir a segurança dos frequentadores das praias das Palmeiras e dos Reis Magos", anuncia numa nota de imprensa.

Assim, "em colaboração com a Associação SANAS e dentro do âmbito da parceria estabelecida, será disponibilizado um nadador-salvador nos dias 13 e 14 de Abril, das 09h00 às 19h00, para auxiliar os banhistas e garantir a prática de atividades aquáticas em segurança", consubstancia.

Embora reconheça estarmos ainda "fora da época balnear convencional e do dispositivo de segurança habitualmente implementado, é crucial que os frequentadores das praias estejam cientes dos potenciais riscos associados à movimentação de pessoas nesta época do ano".

Assim, a autarquia "gostaria de reforçar algumas recomendações de segurança:

Mantenha-se hidratado, ingerindo líquidos regularmente;

Opte por refeições leves e frequentes, evitando alimentos pesados;

Evite exposição direta ao sol, especialmente entre as 11h00 e as 17h00;

Utilize vestuário adequado que cubra a maior parte do corpo, incluindo chapéu de abas largas e óculos de sol com proteção UV;

Aplique protetor solar com fator de proteção igual ou superior a 30, renovando a aplicação a cada duas horas e após os banhos na praia ou piscina;

Evite atividades físicas intensas, principalmente ao ar livre, durante os períodos mais quentes do dia;

Em caso de emergência, não entre na água e procure imediatamente a assistência do nadador-salvador ou ligue para o número de emergência 112.

Termina apelando à "segurança e bem-estar dos nossos munícipes e visitantes", que "são prioritários para o Município de Santa Cruz", pedindo assim "a colaboração de todos para que adotem um comportamento responsável e sigam as orientações fornecidas para desfrutar das nossas praias com segurança. Para mais informações, entre em contato com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz."