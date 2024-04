Calor continua a fazer-se sentir

As previsões meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este sábado, 13 de Abril, são de céu pouco nublado e vento fraco a moderado, entre 10 a 30 Km/h, de Leste/Nordeste. Embora se espera uma pequena descida da temperatura, lembramos que toda a ilha da Madeira tem em vigor um aviso amarelo para o tempo quente.

Haverá uma ligeira descida da temperatura máxima, para os 27°C no Funchal, mantendo-se nos 23°C no Porto Santo. Para as mínimas, os termómetros devem registar os 19°C no Funchal e 17°C Porto Santo. Funchal que contará, também, com céu pouco nublado e vento fraco a moderado, 10 a 25 Km/h, do quadrante Leste.

Em relação ao estado do mar, o IPMA prevê ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Nordeste na Costa Norte; e ondas de Sul/Sudoeste, com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Sueste na Costa Sul. A temperatura da água do mar fixar-se-á nos 19/20°C.