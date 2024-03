Caminhada solidário pelo 'Março Azul'

No mês em que se assinala a sensibilização contra o cancro colorretal ('Março Azul'), o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM, promoveu uma caminhada solidária esta segunda-feira, 25 de Março, na Avenida do Mar, no Funchal.

A caminhada, aberta a toda a população sem restrições de idade, contou com a participação dos utentes do Núcleo Regional, assim como voluntários e população em geral. A iniciativa pretendeu alertar para a importância da prática do exercício físico para um estilo de vida saudável, considerado relevante no que toca à prevenção do cancro.