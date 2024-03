Candidaturas às Bolsas de Criação Artística da CMF terminam no próximo sábado

Terminam no dia 30 de Março, próximo sábado, as Bolsas de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal.

"Este projecto é a reafirmação do investimento estratégico na criação artística e cultural como um dos pilares do desenvolvimento sustentado e diferenciador da cidade do Funchal, celebrando e reconhecendo a riqueza do tecido artístico e cultural local, nacional e internacional", podemos ler na nota enviada pela Câmara do Funchal às redacções.

Estas bolsas de criação artística têm um júri independente que analisa as candidaturas de acordo com três áreas: artes visuais, artes performativas e escrita.

São levadas em conta a formação do candidato, a ligação do projecto ao Funchal, a inovação e a qualidade artística do projeto, a clareza, a lógica e sistematização da apresentação e o potencial do impacto social.

As duas candidaturas mais pontuadas de cada área têm um apoio monetário de 5.000 euros, acesso ao Estúdio de Criação Artística e a apresentação do seu resultado.

Pela primeira vez, as submissões das candidaturas serão realizadas através da plataforma informática: cmfonline.funchal.pt, numa lógica de digitalização e informatização de todo o processo.