Lobo Marinho faz viagens extraordinárias na Páscoa

A Porto Santo Line abriu viagens extraordinárias para esta Quadra Pascal. O Lobo Marinho vai fazer deslocações complementares a 27 Março, quarta-feira.

Assim, o ferry vai realizar viagens do Funchal para o Porto Santo às 8 e às 19 horas. Já em sentido contrário, do Porto Santo para o Funchal, as deslocações vão acontecer às 12 e às 22h30.

A viagem entre a 'Ilha Dourada' e a capital madeirense anteriormente prevista para as 18 horas foi alterada para as 22h30, pelo que as passagens já compradas passam automaticamente para o novo horário.