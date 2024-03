Corrida virtual e palestras presenciais marcam últimos dias de 'Março Azul'

No mês de Março, em que se assinala "o mês de sensibilização contra o cancro colorretal", a Liga Portuguesa Contra o Cancro organiza várias iniciativas, uma delas é uma Corrida Virtual que decorre desde o dia 1 ao dia 31, as outras são palestras presencias, duas delas a decorrer hoje no Funchal e em Machico.

"Neste âmbito, e à semelhança dos anos anteriores, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o SESARAM e a Associação de Atletismo da Madeira, lançam o Março Azul e a Corrida Virtual 'Faz das Tripas Coração', uma campanha de prevenção dirigida à sociedade, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do cancro colorretal", recorda.

"Este evento é virtual, sem carácter competitivo e de cariz solidário, com o objetivo de apoiar a Liga Portuguesa Contra o Cancro no âmbito do Campanha de Sensibilização do Cancro Colorretal - Março Azul. Esta corrida é aberta a toda a população sem restrições de idade, podendo ser feita a correr ou a caminhar. Desde as primeiras edições que temos crescido no número de quilómetros realizados, tendo no ano passado ultrapassado os 5000 Km, este ano pretendemos atingir aos 10.000 km. Para este objetivo contamos consigo! Participe pela sua saúde!", continua a apelar.

As inscrições podem ser feitas a partir daqui, bastando seguir a página do link abaixo, que tem 2 outros links, para individual e para equipa, que acedem aos formulários respetivos:

Lap2Go - Corrida Virtual - Faz das Tripas Coração

A Meta são 10.000 km!

Quanto às palestras, Núcleo da LPCC, está a organizar, em parceria com o SESARAM, o debate sobre "Hoje, já pensou no seu intestino", no âmbito da Campanha de Prevenção do Cancro Colorretal, que decorre hoje, dia 22 de Março, pelas 15h00 no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Machico e pelas 18h00 na Assembleia da Câmara Municipal do Funchal.