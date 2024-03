Lobo Marinho cancela viagens de hoje

A Porto Santo Line informa que as viagens de hoje do navio Lobo Marinho, às 19 horas (Funchal-Porto Santo) e às 22h30 (Porto Santo-Funchal) foram canceladas devido previsão das más condições meteorológicas, na sequência da depressão 'Nelson' que se faz sentir na Região Autónoma da Madeira', "situação que poderia colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

IPMA prolonga aviso laranja devido à agitação marítima na Madeira e Porto Santo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) voltou a prolongar o aviso laranja para a agitação marítima na costa Norte da Madeira e no Porto Santo.

Através de comunicado, a empresa informa que para proceder a alteração das passagens para outra data, os passageiros devem entrar em contacto para o número 291 210 300, ou enviar e-mail para [email protected], de 2.º feira a domingo, das 9h às 12h30 e das 14h às 19h.

Para as alterações, os clientes também se podem dirigir um dos balcões da Porto Santo Line situados na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (de 2.ª a 6.ª feira, das 8h30h às 18h), na Estrada Monumental (de 2.ª feira a domingo, das 9h às 20h), no Cais do Funchal (de 2.ª feira a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 19h) e na Rua D. Estevão de Alencastre, no Porto Santo (de 2.ª a 6.ª feira, das 10h às 18h)