Prémio Literário 'Edmundo Bettencourt' com candidaturas abertas até 30 de Março

O 'Prémio Literário Cidade do Funchal, Edmundo Bettencourt', instituído pela Câmara Municipal do Funchal, tem inscrições abertas até ao próximo dia 30 de Março, abarcando todos os géneros literários.

Tendo como propósito "fomentar o gosto pela criação de textos literários, incentivar a produção de originais em língua portuguesa e promover o nome do Edmundo Bettencourt", conforme refere a autarquia em comunicado, este prémio é revelador da importância que o Município dá à literatura enquanto arte, mas também "como actividade de desenvolvimento cultural e cívico".

O número de candidaturas tem vindo a aumentar anualmente. Em 2022, apresentaram-se ao concurso 13 obras, no ano passado esse número passou para 50 obras. "Este ano, pelo interesse já demonstrado, é esperado que a adesão seja ainda maior, englobando concorrentes regionais, nacionais e até internacionais, demonstrando a atenção que o Prémio tem gerado junto do público leitor e de toda a comunidade de escritores de língua portuguesa", refere a CMF.

Está em jogo um prémio no valor de 3.000 euros, estando garantida a publicação da obra vencedora.

Em 2023, a vencedora foi Nicole Collet, autora brasileira com a obra 'As desventurosas aventuras de Apollinaire, o gato filósofo', tendo a obra 'Antes que a cidade morra', do madeirense Deodato Rodrigues, recebido uma menção honrosa.