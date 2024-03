Falha na eleição do presidente da Assembleia da República domina imprensa nacional

Visão:

- "A ciência contra a perda de memória"

- "A amnésia coletiva afeta as escolhas políticas?"

- "Reportagem. O inferno da droga voltou ao Casal Ventoso"

- "Justiça. Os esquemas e as amizades de Manuel Serrão"

- "Mariana Vieira da Silva: 'O mundo não nasce quando entra um Governo novo'"

Sábado:

- "Quem eram os discípulos mais fiéis de Jesus"

- "Maçonaria. Grande loja recrutou mais de 400 irmãos no último ano"

- "Crime. Homicida do Centro Ismaili enviou mensagens de amor à princesa Aga Khan"

- "Pré-publicação da autobiografia 'Tempestade Perfeita'. Bárbara Guimarães conta no livro como conheceu Carrilho"

- "Carrinhos de choque, transportes e até um restaurante. Das feiras ao mar: o que fazem as empresas dos novos deputados"

Correio da Manhã:

- "Reformas congeladas para novos pensionistas. 950 mil já terão sido lesados"

- "Polémica em Espanha. Sérgio Conceição ameaça deixar o futebol"

- "Eslovénia-Portugal (2-0). Primeira derrota da era Martínez"

- "Benfica. Galatasaray sobe parada por Rafa"

- "XVI Legislatura. Falsa partida para Montenegro"

- "'Não é não' deixa Ventura furioso"

- "Tentam matar 4. Assassinos contratados em negócios de droga"

- "Tragédia nos EUA. Navio deita ponte abaixo"

- "Inverno na Páscoa. Semana Santa com frio, neve e chuva"

- "Pagavam 70 euros. Suspensa recolha dos dados da Íris"

Público:

- "Reforma do Governo deixada ao PSD prevê corte de seis milhões em custos"

- "Novo Parlamento. Falta de acordo entre PSD e Chega atrasa eleição do presidente"

- "Seleção. A primeira derrota da era Martínez foi feia"

- "2023. SNS gastou 666 milhões com horas extras e tarefeiros"

- "Função pública. Fisco é o serviço mais reforçado com novas contratações"

- "Cessar-fogo. Israel culpa decisão da ONU por 'fracasso' nas negociações"

- "Lisboa. Incêndio no Cais do Sodré foi provocado pelas obras do Metro"

- "Demografia. Há seis países onde o índice de fecundidade vai continuar alto em 2100"

- "Exposição. O fotógrafo Nicholas Floc'h pôs todas as cores do Tejo dentro do museu"

Jornal de Notícias:

- "Restaurantes e comércio vão pagar pelo lixo que produzirem"

- "Abraço de ferro. Recuo do Chega origina três votações e bloqueia Aguiar-Branco na presidência da Assembleia da República"

- "Legislatura. Arranque marcado por falta de entendimento à direita"

- "Corrida. Deputados voltam hoje a tentar nova eleição"

- "Eslovénia 2-0 Portugal. Dois chumbos no teste. Primeira derrota da era Martínez"

- "FC Porto. Conceição admite pausa no futebol para provar inocência. Treinador garante que filho foi agredido por autarca espanhol"

- "Estado gastou mais de 100 milhões de euros para ter médicos nas urgências"

- "Droga. Detidos após homicídio a mando de traficantes"

- "Porto. Queima das Fitas gerou receitas de 28 milhões de euros"

- "Vila Real. Hotel por concluir há 40 anos dá lugar a habitações"

- "EUA. Navio derruba ponte e deixa seis desaparecidos"

Diário de Notícias:

- "Chega o impasse. Falha eleição do presidente da Assembleia da República"

- "Pressões. O 'perigoso' braço-de-ferro, as 'irritações' e o 'receio' de eleições"

- "Ambiente. Estreias e regressos estavam a marcar a primeira sessão até chegar o caos"

- "Regresso. Centristas querem ficar aparafusados ao Parlamento"

- "Só 5% da oferta de casas em Lisboa e 11% no Porto são para a classe média"

- "Extremismo. Estado Islâmico-Khorasan, a ameaça terrorista que vem da Ásia Central"

- "Justiça. Grécia só emitiu mandado europeu contra Bashir no dia seguinte ao massacre em Lisboa"

- "Opinião. João Ventura. Os atentados em Moscovo: terrorismo regional ou o ressurgimento do Da'esh na Europa?"

- "Seleção. Outra equipa, um sistema diferente e uma derrota que levanta questões"

Negócios:

- "Lucros da bolsa que vão para dividendos recuaram. Empresas distribuem menos de metade dos ganhos, mas remuneração acionista bate recorde"

- "O dia em que o Chega bloqueou o Parlamento"

- "Worldcoin suspensa em Portugal por receios com dados de menores"

- "Sustentabilidade 20/30. Pedro Santa Clara, founder da Tumo Portugal. 'Está a começar uma revolução tecnológica na educação'"

- "Dona da Paladin vai investir 40 milhões em fábrica da Golegã"

- "Reforma do Estado 'não prevê redução de funcionários'"

O Jornal Económico:

- "Conselho de Finanças Públicas pede limites ao uso da 'almofada' das pensões"

- "Lucro da Greenvolt afundou 93% no ano passado, com queda na biomassa"

- "Legislatura arranca com instabilidade logo no primeiro dia, com impasse na eleição do presidente da Assembleia da República"

- "'Portugal está a ficar para trás por continuar a adiar a faturação digital obrigatória'. Elçim Sirek, vice-presidente da Sovos"

- "Banco de Portugal divulga dados do setor financeiro"

- "Lobo Xavier acumula funções de chairman da EDP com BPI"

- "Glintt expande-se no norte da Europa"

Record:

- "Benfica.'Ganhámos mais do que os outros juntos', Rui Costa pede união e puxa dos galões"

- "António Silva é o futebolista do ano"

- "Sporting. Coates renova 6.ª feira"

- "FC Porto. 'Se for preciso deixo o futebol', Sérgio vai até ao fim para provar inocência"

- "Eslovénia-Portugal (2-0). Desilusão. Derrota em jogo sem VAR"

- "Euro Sub-21. Portugal-Croácia (5-1). Show de Pedro Santos"

- "Sub-17 apurados para o Europeu"

- "Sub-19 falham qualificação"

A Bola:

- "Eslovénia-Portugal (2-0). Devagar não se vai ao longe. Primeira derrota da era Martínez em jogo 'a feijões'"

- "Benfica. Roger Schmidt treinador do ano na gala do 120.º aniversário"

- "Sporting. Marcus Edwards só sai por mais de Euro20 milhões"

- "FC Porto. 'É fácil falar quando o nome é Conceição', Francisco reage à polémica que envolve o pai"

- "Sub-21. Portugal-Croácia (5-1). Euro-2025 cada vez mais perto"

O Jogo:

- "Eslovénia-Portugal 2-0. A leste da perfeição. Ao 12.º jogo, experiências mal sucedidas e primeira derrota com este selecionador"

- "Geórgia no grupo português no Euro"

- "FC Porto. 'Se for preciso deixo o futebol'. Sérgio Conceição determinado a provar que diz a verdade"

- "Galeno sofre penálti para o 3-3 do Brasil em Espanha e Wendell titular"

- "Benfica. 'Ganhámos mais do que os outros todos juntos'. Rui Costa reclama 'exigência máxima' na gala dos 120 anos do clube"

- "João Neves, António Silva e Roger Schmidt premiados"

- "Sporting. Quenda nos planos para 2024/205. Bisou e sub-17 lusos derrotaram a Alemanha"

- "Braga. Roger tem renovação à vista. Minhotos amarram prodígio que jogou em oito competições"

- "Portimonense. Paulo Sérgio convidado a continuar. SAD quer manter técnico, este pediu tempo"