PS propõe apoios do Governo às autarquias para a manutenção de percursos de ‘trail running’

A candidatura do PS-Madeira às Regionais veio hoje a público, através de comunicado, defender a existência de um apoio por parte do Governo Regional às autarquias para a manutenção dos percursos de ‘trail running’ e outros trilhos, como levadas e veredas usadas para este tipo de desportos de natureza.

Numa visita ao ‘quartel general’ do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), em Machico, na qual esteve também Paulo Cafôfo, candidato do PS a presidente do Governo Regional, Ricardo Franco destacou a importância desta iniciativa para a economia local e para a promoção da Região, salientando também a aposta que a Câmara de Machico fez nesta área.

O candidato socialista referiu que a autarquia criou o maior circuito de ‘trail running’ do País, que liga todas as freguesias do concelho, num total de 120 quilómetros, e explicou que a edilidade tem de proceder à limpeza e manutenção dos trilhos, bem como à sinalização do percurso, algo que tem custos associados.

Atendendo à cada vez maior aposta por parte das várias câmaras municipais neste tipo de desportos de natureza, Ricardo Franco adiantou que, com um Governo Regional do PS, será inscrita uma verba no Orçamento Regional que permitirá a realização de contratos-programa com as autarquias, com vista a apoiá-las na manutenção destes percursos.

Isto é muito importante, porque estes eventos, dos quais o MIUT é o maior exemplo, contribuem para a divulgação e promoção da Região, para a atração de turismo desportivo e para a nossa economia. Ricardo Franco, candidato socialista às 'Regionais'

Não deixou também de destacar o facto de ter sido com a gestão do PS na Câmara de Machico que o MIUT começou a ser apoiado financeiramente pela autarquia, precisamente por reconhecer a enorme relevância que o evento desportivo tem para a Região e para o concelho de Machico em particular.