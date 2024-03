Nacional de luto pela morte de Jean Louis Renaud

O desporto madeirense, nomeadamente o Clube Desportivo Nacional e as modalidades de Padel e Ténis ficaram hoje mais pobre com a morte de Jean Louis Renaud.

O clube alvinegro usou o seu site oficial para endereçar as sentidas condolências à família e amigos do seu ex-jogador.

“O CD Nacional está de luto pela morte do seu atleta, Jean Louis Renaud, um enorme entusiasta de ténis e um dos primeiros jogadores de Padel na Região Autónoma da Madeira”, pode ler-se na noticia publica.

“Jean esteve desde sempre ligado à Seção de Padel do CD Nacional, como atleta, tendo vencido vários torneios desta modalidade na Região.

Nascido em Santa Fé, na Argentina, vivia na RAM há muitos anos e faleceu hoje, vítima de doença prolongada. A seção de padel alvi-negra descreve-o como um grande homem e amigo.

À família e amigos, o CD Nacional apresenta as mais sentidas condolências”, pode ler-se ainda no comunicado.

Refira-se que Jean Louis Renaud foi uma das presenças assíduas dos circuitos de Padel da Madeira organizados pelo DIÁRIO de Notícias.

O DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências à sua família e amigos.