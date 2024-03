PSD disponível para "dialogar com todos" sobre impasse na eleição do presidente do parlamento

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou hoje que os sociais-democratas estão "disponíveis para dialogar com todos" para resolver o impasse criado na eleição do novo presidente do parlamento, após três sufrágios sem a maioria necessária.

Em declarações aos jornalistas, o líder parlamentar social-democrata afirmou que a Assembleia da República se encontra neste momento "num impasse" e lembrou que o Regimento do parlamento estabelece que o grupo parlamentar mais votado é que indica um nome para a presidência do parlamento.

O social-democrata afirmou que, na segunda-feira, o PSD comunicou "aos restantes partidos que compõem a Mesa da Assembleia da República [PS, Chega e IL]" que iria indicar o antigo ministro José Pedro Aguiar-Branco para a função de presidente do parlamento e que votaria favoravelmente os quatro vice-presidentes indicados por estes partidos.

"Infelizmente não foi possível hoje eleger o presidente da Assembleia da República, da nossa parte continuamos disponíveis para dialogar com todos para que se encontre uma solução e o impasse seja resolvido", defendeu Miranda Sarmento.

O parlamento vai voltar a reunir-se na quarta-feira às 12:00 para uma nova votação para o cargo de presidente da Assembleia da República, após três tentativas falhadas hoje, podendo ser apresentadas candidaturas até às 11:00.