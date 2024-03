Sabe o que é o jogo do balamento?

Alusivo à época da Páscoa, o balamento é um jogo tradicional que decorre em determinado período da Quaresma, durante o qual cada participante procura ser o primeiro a dizer a palavra "balamento" aquando do encontro diário com o(s) adversário(s), normalmente em determinado local previamente definido.

O balamento ou belamente, como é popularmente designado, é tradicional também na Madeira, e normalmente é realizado por duas pessoas, 8 a 10 dias antes da Páscoa.

Trata-se de um jogo com regras simples. Ganha aquele que, durante os dias estipulados, disser em primeiro lugar a palavra “balamento” ao adversário.

O problema é que como é um jogo oral, quanto à verdadeira pronunciação da palavra e a sua origem é difícil de chegar a um consenso. Há quem diga que “balamento” é a versão alterada pelo sotaque do ilhéu de “belamente” (referindo-se à memória da pessoa que se lembra de dizer primeiro), outros defendem que se refere ao conjunto dos doces ou balas que se recebem no fim. É que supostamente o jogo veio do Brasil para as ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores.

Reza a tradição que em caso de empate os jogadores deverão combinar no último dia (Sexta-feira Santa) uma determinada hora, para voltar a jogar e assim ditar o vencedor.

Certo é que o vencido é obrigado a premiar o vencedor. Outrora o prémio costumava ser os tradicionais ‘torrões’ de açúcar que entretanto foram sendo substituídos pelas amêndoas ou menos por outros doces da época.

Segundo o historiador Alberto Vieira, “balamento” significa o acto de fazer “balas”, e poderá ser tão antiga como a nossa época áurea da produção do açúcar, durante a qual, houve madeirenses que foram para o Brasil e lá iniciaram aquela indústria com engenhos também construídos por madeirenses. Portanto, quem perdesse o jogo, teria de fabricar “balas”. Por isso, o ganhador dizia alto: “balamento”, normalmente apontando o dedo – sinal de obrigação.