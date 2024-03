Fim de ciclo socialista domina imprensa nacional

Correio da Manhã:

- "Reembolso do IRS traz menos dinheiro. Há contribuintes que recebiam e poderão ter de pagar"

- "Polémica em Espanha. Conceição acusado de agredir árbitro e autarca"

- "Mensagem. Família de Di María ameaçada de morte"

- "Sporting. Empréstimo obrigacionista supera expectativas"

- "'Trabalho de casa está feito'. Garante António Costa"

- "Seixal. Mata vizinho à facada por causa de um sofá"

- "Excedente orçamental de 3,2 mil milhões é o maior da história da democracia"

- "Tio-avô abusa de sobrinha de 11 anos"

- "'Mula de coca'. Autópsia revela 11 mil doses de droga em corpo"

- "PSP recupera. Bispo esquece anel no raio-X do aeroporto"

- "Missão espacial. Sonda Odysseus 'morre' na Lua"

Público:

- "Pedidos de pensão de alimentos ao Estado caem 30% em seis anos"

- "Governo PS. Costa diz adeus com elogios à relação com Marcelo"

- "Como se foi de um défice no OE até a um excedente recorde"

- "Executivo deixa proposta de lei para incentivar o mecenato na cultura"

- "Empréstimos. Perfil de risco das famílias melhora, apesar de juros altos"

- "Lisboa. ICNF diz que ruído do Rock in Rio não afeta aves do Tejo"

- "ONU. Aprovada resolução de cessar-fogo para Gaza"

- "FC Porto. 'Vice' de Pinto da Costa ligado a fundo que quer comprar clubes"

- "Neurociências. Doença extraordinária faz com que o rosto das outras pessoas pareça 'demoníaco'"

- "Cinema e Audiovisual. Estratégia até 2028: rever concursos de apoio e fomentar fileira das séries"

Jornal de Notícias:

- "Tribunal entrega ao Estado fortuna descoberta em muro"

- "Fim de ciclo socialista"

- "Costa deixa documento de transição que condiciona novo Governo"

- "PSD. Hugo Soares braço-direito de Montenegro na bancada da AR e no partido"

- "Esquerda. Bloco e PCP apostados em travar revisão da Constituição"

- "Um quarto dos bolseiros perde apoios por falta de aproveitamento escolar"

- "Saúde. Aumento da tosse convulsa já se sente em Portugal"

- "Vila do Conde. Curiosidade ao rubro com hotel de luxo em mosteiro"

- "Alto Minho. Risco de fogos, escassez de água e noites tropicais"

- "North Festival. Alejandro Sanz em Serralves"

- "Sérgio Conceição. Problemas no final de jogo do filho geram polémica em Espanha"

- "Seleção. Martínez à caça de recorde com CR7"

- "Benfica. Família de Di María ameaçada de morte"

Diário de Notícias:

- "Influência de pastores evangélicos nas eleições: 'Não vamos parar até que a 'Bíblia' entre no parlamento'"

- "Conselho de Ministros. Marcelo a despedir-se de Costa: 'O mundo não acaba aqui, a vida não acaba hoje'"

- "Onde estava há 50 anos? Manuel Correia, técnico de eletricidade e eletrónica"

- "Economia. Excedente recorde disfarça nova despesa com Banca, Efacec e EDP"

- "Europeias. Ventura e cabeça de lista estiveram em rota de colisão sobre a Ucrânia"

- "'Scientist Rebellion'. Teresa Santos, ativista: 'A desobediência civil é uma componente importante'"

- "Victor Avilés: 'Seria suicídio para qualquer força política no Chile voltar a falar de um processo constituinte'"

- "Opinião. J.-M. Nobre-Correia. Diário de Notícias e o plano de urgência que se impõe"

- "Sérgio Conceição. Acusação de insultos e agressão sem castigo desportivo"

inevitável:

- "incalculável"

- "Ricos bancos. A banca portuguesa conseguiu resultados recorde, mas analistas dizem que não se pode embandeirar em arco"



Negócios:

- "Nova ponte sobre o Tejo está no top 3 das obras que faltam"

- "Costa e Marcelo trocam elogios na hora da despedida"

- "Certificação de projetos de autoconsumo de energia teve crescimento de 175%"

- "SAD do Benfica, Porto e Sporting dependem cada vez mais da dívida"

- "Telecomunicações. Compra da Nowo pela Vodafone é uma miragem"

- "Radar África. N'Gunu Tiny é parceiro do grupo Hoti no Meliá Angola"

O Jornal Económico:

- "Cadilhe critica 'grave sofisma' da composição do excedente orçamental"

- "Venda de casas mais do que duplica no Norte face à Grande Lisboa"

- "BBVA descarta compra de posição no BCP por causa do banco na Polónia"

- "Saúde, habitação e professores na pasta de transição entregue por Costa a Marcelo"

- "Topo da Agenda: PIB de Espanha, Greenvolt e Futuro da Agricultura"

A Bola:

- "Confusão em Espanha. Sérgio Conceição desmente acusações de agressão"

- "Benfica. Família de Di María ameaçada de morte"

- "Sporting. PSG entra na corrida por Gyokeres"

- "Eslovénia-Portugal. 'Antes da lista final tudo pode acontecer', Roberto Martínez"

- "Internacional. Vini Jr. Chora ao falar de racismo"

- "Shéu Han conta histórias incríveis em entrevista a A Bola"

Record:

- "Bronca. Conceição acusado de agressões em jogo de sub-9 em Espanha"

- "Benfica. Di María com medo de voltar. Violência na Argentina faz o craque repensar"

- "Sporting. Verão quente. Gyokeres, Diomande e Gonçalo Inácio são os mais cobiçados"

- "Eslovénia-Portugal. Roberto Martínez: 'Olhamos para a perfeição'"

- "Pinto da Costa atira-se a Villas-Boas: 'É só dizer mal de tudo e todos'"

- "AVB lembra incidentes na AG: 'O 13 de novembro acordou os portistas'"

O Jogo:

- "Acusado e ilibado. Autarca espanhol queixa-se de Sérgio por agressões em torneio infantil mas pais presentes desmentem-no"

- "Pinto da Costa: 'Comissão independente? É ridículo'"

- "Villas-Boas: 'Ida de Gomes à UEFA preocupa'"

- "Maia ratifica venda de terrenos da Academia"

- "Eslovénia-Portugal. Mais um carimbo. O 50.º adversário europeu da Seleção também é estreia para Ronaldo"

- "Liga das Nações passa por Luz e Dragão"

- "Benfica. Contactos pelo médio ofensivo de 16 anos do River Plate, que é seguido por Real e Braça. Mastantuono na mira das águias"

- "Ameaças à família levam avançado a repensar regresso a Rosário. Di María abre porta à renovação"

- "Sporting. Novo empréstimo obrigacionista garante liquidez para o mercado - Almofada de 50 milhões"

- "Administrador afastou entrada do Chelsea na SAD"

- "Braga. Abdicou das folgas mas só volta a cem por cento. Horta faz horas extra"

- "V. Guimarães. De reintegrado passou a nuclear para Pacheco. Borevkovic já é um dos indiscutíveis"