Papel "fundamental" da Casa do Povo do Paul do Mar destacado por Ana Sousa

Foi na tomada de posse dos novos órgãos sociais da Casa do Povo do Paul do Mar, que passa a ter Iva Abeatti como presidente, que a secretária regional de Inclusão e JUventude destacou o papel "fundamental" da instituição na dinâmica da localidade.

"Que os jovens possam encontrar aqui não apenas raízes profundas, mas também asas para voar e conquistar o Mundo. Que os idosos sejam sempre respeitados e honrados pelo seu legado e sabedoria. E que todos, possamos construir um futuro que honre o passado e inspire as gerações vindouras", disse Ana Sousa, no decorrer da cerimónia que hoje teve lugar.

"A Casa do Povo do Paul do Mar tem um papel fundamental na promoção e protecção da cultura, na dinamização de actividades formativas, desportivas e de lazer", afirmou a secretária regional.

À nova direcção, Ana Sousa lançou o desafio de dar continuidade ao trabalho de proximidade com a população, "conciliando a sua actividade com aquelas que são as características da população do Paul do Mar, assegurando um trabalho em rede com todas as entidades municipais e locais", caminho certo para "marcar a diferença", vincou.