Líder da IL acusa Ventura de irresponsabilidade e fazer o parlamento "refém de uma birra"

O presidente da Iniciativa Liberal considerou hoje que o parlamento está "refém de um irresponsável" e de "uma birra" no que toca à eleição do presidente da Assembleia da República, referindo-se ao líder do Chega, André Ventura.

"Aquilo a que estamos a assistir hoje é vermos a democracia portuguesa, o parlamento português, refém de um irresponsável. Esse irresponsável chama-se André Ventura", acusou.

O líder da IL falava aos jornalistas depois de o parlamento ter falhado, por três vezes, a eleição de um presidente da Assembleia da República.

Rui Rocha acusou André Ventura de ser "uma criança mimada e uma criança grande" e de estar a fazer "uma birra".

"Eu imagino o que será as pessoas estarem lá em casa à espera de soluções para a saúde, para a educação, para os impostos, para o futuro dos seus filhos e assistirem a este tristíssimo espetáculo de alguém que tem os portugueses, a democracia portuguesa e o parlamento português refém de uma birra", afirmou.

Os deputados Francisco Assis e José Pedro Aguiar-Branco falharam novamente a eleição para presidente da Assembleia da República, já que nenhum obteve a necessária maioria absoluta.

O socialista Francisco Assis obteve 90 votos, o social-democrata Aguiar-Branco 88 e registaram-se 52 votos brancos, na terceira tentativa falhada de eleger o próximo presidente da Assembleia da República.