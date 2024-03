O primeiro passo para alcançar os objectivos com inteligência emocional é tomar consciência sobre o que nos leva a mudar, o que é preciso para mudar e quanto tempo leva a mudança. A 'chave' foi entregue este sábado, 23 de Março, por Sofia Castro Fernandes na sétima edição da Conferência Inovação e Futuro.

Durante a palestra, que decorre esta tarde na Grand Ballroom do Savoy Palace, na cidade do Funchal, a autora do blog 'Às nove' e coach alertou que mais do que querer a mudança é preciso querer mudar. Como? com o saber, querer e fazer. Ter autoconhecimento do que somos e do que queremos, ter a motivação para a mudança e ter consistência nas práticas que levarão aos objectivos.

Foto Miguel Espada / ASPRESS

Perante uma plateia de três centenas de pessoas, a licenciada em Direito, pós-graduada em Marketing Management e em Psicologia Positiva atentou que "a motivação é criada por nós todos os dias", não pode depender de terceiros.

"Se queremos mesmo uma coisa não podemos estar a lutar dia sim e dia não, tem de ser todos os dias", disse, questionando: "Quantas vezes praticaram a consistência na mudança que querem ver na vossa vida?".

Foto Miguel Espada / ASPRESS

Sofia Fernandes afiança que é preciso "atitude e coragem para avançar, mesmo com medo", retirando da nossa vida tudo o que não nos leva para a frente, dando como exemplos as pessoas, os locais e as coisas que empatam o caminho.

É importante "recuar" para evitar conflitos com os outros e avançar. "Dar um passo atrás é inteligência emocional", disse apontando para as situações que nos levar "para o precipício", de tensão emocional, e lembrando que a "aceitação" é fundamental.

Manter a distância de segurança entre aquilo que é as crenças e a opinião dos outros e aquilo que nós acreditamos e somos, foi também um dos conselhos deixados.