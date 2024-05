Treze alunos visitaram Madrid no âmbito do projecto/clube Erasmus+

No âmbito do projecto/ clube Erasmus+, treze alunos visitaram a cidade de Madrid acompanhados de quatro docentes, entre os dias 18 e 21 de Abril. Esta viagem foi realizada com o objectivo de proporcionar aos alunos uma experiência intercultural e promovendo uma consciência europeia.

Os alunos passaram por várias aventuras pelas ruas de Madrid, criando laços e construindo memórias inesquecíveis.

Ao longo da estadia os participantes visitaram o Museo do Prado, a Plaza Mayor, Gran Via, Plaza e Palácio de Cibeles, Palácio Real, Catedral de Almudena, Parque el Retiro, Puertas del Sol, Puertas de Alcalá e experienciaram actividades divertidas no Museo de las Illusiones e Museo Sweet Space onde as gargalhadas tiveram um doce sabor, indica nota à imprensa.

"Foram degustados pratos típicos, como as sandes de calamares, churros com chocolate quente, batatas bravas, paella e o mais apreciado huevos rotos", acrescenta.

"Esta experiência permitiu-nos fazer novas amizades e também melhorar as nossas capacidades linguísticas, comunicando em inglês e espanhol, sempre que possível", concluiu.