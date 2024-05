PTP pede estátua para Lucília Gago e lança petição pública

O Partido Trabalhista Português informou, esta tarde, que avançou com um pedido formal a várias instituições públicas, inclusive aos partidos na Assembleia da República, para que se erga uma estátua à Procuradora Geral da República, Lucília Gago, com a mesma magnitude da estátua do Marquês de Pombal.

Os trabalhistas lançaram também uma petição pública com o mesmo teor, ao qual pedem a máxima adesão: https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT120786

O PTP está convicto que a Procuradora Geral da República merece uma estátua, "pelos bons préstimos ao país, nomeadamente no combate à corrupção e ao crime organizado, o que justifica a homenagem agora pedida pelo partido".

Os trabalhistas entendem que Lucília Gago "fez aquilo que nenhum outro procurador teve coragem de fazer, ao mandar investigar a corrupção na política e no futebol. Inclusive, prender pessoas até então consideradas intocáveis".

Primeiro, com a máfia organizada ligada ao Futebol Clube do Porto, depois com o tráfico de influências e corrupção em torno do Gabinete do Primeiro-Ministro e, por fim, também ao ter solicitado a vinda de um avião da Força Aérea, com uma grande equipa de investigadores, para investigar a corrupção na ilha da Madeira". PTP

Concluiu dizendo que Lucília Gago "fez o que nenhum outro se tinha atrevido, criando um marco em Portugal sem precedentes".