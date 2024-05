2300 enfermeiros asseguram cuidados de excelência na Região Autónoma da Madeira

Arrancou hoje, dia 8 de Maio, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça o programa comemorativo do Dia Internacional do Enfermeiro, assinalado a 12 de Maio.

O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, presente na cerimónia de abertura, fez questão de sublinhar a importância dos enfermeiros no Sistema Regional de Saúde e de agradecer a excelência dos cuidados que prestam à população residente e visitantes.

Na RAM existem cerca de 2300 enfermeiros, destes 2.042 desempenham funções Serviço Regional de Saúde. Na ocasião, Pedro Ramos elogiou a capacidade de reposta e de adaptação dos enfermeiros nos vários momentos, nas situações do dia a dia e nas situações de exceção. Com o futuro no horizonte, lembrou a construção das novas Unidades, o Hospital Central e Universitário da Madeira e a Unidade de Saúde Local do Porto Santo, e as novas tendências do futuro da Saúde, desafiando os enfermeiros a fazer parte desta realidade, com mais “capacitação, valorização, humanização, inovação e solidariedade”, “porque é isso que caracteriza o nosso Sistema Regional de Saúde”, acrescentou.

“Temos um Serviço Regional de Saúde mais confiável e mais robusto graças a todos vós”, disse, incentivando os profissionais a sentirem orgulho da capacitação e solidariedade do Serviço Regional de Saúde.

Ao longo da sua intervenção, o governante lembrou os investimentos realizados na carreira de enfermagem nos últimos anos. Recorde-se que a Madeira tem tomado a dianteira no investimento e valorização desta carreira profissional, a RAM adotou medidas pioneiras no país em matéria de valorização dos profissionais de enfermagem, as quais já foram alvo de distinção pela Ordem dos Enfermeiros em 2023 e, mais recentemente, em abril deste ano, o Sindicato Nacional dos Enfermeiros também fez questão de agradecer e expressar a sua satisfação pelo trabalho desenvolvido na RAM.

“Respeitamos e valorizamos os profissionais de enfermagem e vamos continuar a investir neste grupo profissional para o desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde”, finalizou.

Por seu turno, José Manuel Ornelas, enfermeiro diretor do SESARAM, EPERAM, felicitou os enfermeiros por esta data e salientou a importância destes profissionais para uma resposta efetiva às necessidades de Saúde da população. Tendo por base a mensagem do Internacional Council of Nurses para este ano “Os Nossos Enfermeiros. O Nosso Futuro. O Poder Económico dos Cuidados”, José Manuel Ornelas destacou a importância do investimento estratégico em enfermagem para a obtenção de benefícios económicos e sociais consideráveis para a população.

Na abertura marcaram presença os dirigentes da Saúde e Proteção Civil.

O programa comemorativo contempla a realização de diversas mesas redondas, a realizar de 8 a 10 de Maio, no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Dia Internacional do Enfermeiro, criado pelo Conselho Internacional dos Enfermeiros, celebra-se a 12 de Maio, data que remete para o aniversário de Florence Nightingale, considerada a fundadora da enfermagem moderna.