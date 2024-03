IL-Madeira lamenta "abandono e deterioração" do Parque Desportivo de Água de Pena

"O Parque Desportivo de Água de Pena, uma instalação emblemática que promovia o orgulho e a coesão comunitária, encontra-se agora num estado de profundo e lamentável abandono e deterioração. Isto não apenas reflete uma crítica falta de atenção e cuidado por parte das autoridades municipais responsáveis pelo espaço, mas também sublinha uma significativa ausência de visão e estratégia que tem sido prejudicial a diversos níveis", começa por referir uma nota de imprensa da Iniciativa Liberal-Madeira.

O partido explica que desde o "devastador temporal de 2013" o parque representa um "desleixo administrativo" com as "infraestruturas a cair aos bocados". Aponta ainda que a falta de manutenção é visível: "jardins negligenciados, infraestruturas sanitárias em condições precárias, campos de jogos abandonados, parque infantil inexistente, e a omnipresente ferrugem a corroer as estruturas que antes serviam quem visitava o espaço".

Este cenário de descaso não é apenas um testemunho do tempo que passa sem acções corretivas, é um grito por uma mudança urgente na gestão e no compromisso com as boas práticas de gestão. Iniciativa Liberal.

"A inércia municipal e governamental, somada à incapacidade de gerir efectivamente o parque e de atrair investimentos necessários para sua revitalização, tem coartado o desenvolvimento local e privado os munícipes de um recurso valioso para o lazer e a prática desportiva. O estado actual do parque desportivo levanta preocupações não só sobre a integridade física dos seus utilizadores, mas também sobre o potencial desperdiçado de um espaço que poderia servir como um vibrante polo centralizador de actividade desportiva e, como tal, um catalisador para o desenvolvimento local", refere a nota enviada esta tarde à comunicação social.

Neste sentido o partido diz que é necessário uma "requalificação abrangente", assim como uma "estratégia de longo prazo", acrescentando que "esta situação exige mais do que um simples investimento financeiro; requer uma reimaginação completa de como o espaço pode ser utilizado para maximizar o seu valor. A revitalização do espaço deve ser vista não apenas como uma questão de restauração física, mas como uma oportunidade para repensar a gestão de espaços públicos, incentivando a participação comunitária, atração de investimentos, e promovendo uma maior qualidade de vida".

O Parque Desportivo de Água de Pena merece e necessita de um projecto de futuro que transcenda a mera reparação dos estragos visíveis. Requer um compromisso renovado das autoridades, que se deve traduzir em acções concretas que reflitam bom senso, definição clara de prioridades, e, acima de tudo, uma visão estratégica que coloque o bem-estar dos munícipes e o potencial do espaço no centro das políticas de desenvolvimento. Iniciativa Liberal.

A concluir reitera a reconstrução do local: "A reconstrução do Parque Desportivo de Água de Pena não deveria ser apenas sobre reparar o que foi perdido, mas sobre reconstruir com uma visão de futuro, que honre o seu passado e abrace as possibilidades do amanhã".