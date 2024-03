IL lamenta chumbo ao reconhecimento da Festa Madeirense como Património Cultural Imaterial

O partido Iniciativa Liberal deu entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, a um projecto de resolução que recomendava ao Governo Regional que se iniciasse o processo, junto da UNESCO, de reconhecimento da Festa Madeirense como Património Cultural Imaterial da Humanidade. No entanto, essa proposta acabou chumbada com os votos contra do PSD, CDS e PAN.

É para esse chumbo que o IL quer alertar a população, indicando que "a decisão de votar contra esta proposta não é apenas uma rejeição de um momento cultural único e muito madeirense; é também a negação do valor intrínseco que a cultura e a tradição têm na formação da nossa identidade colectiva e na riqueza da nossa diversidade".

"É difícil ver esta decisão como algo além de uma falha grave em reconhecer a importância da cultura, da tradição e da história na construção de uma sociedade rica, diversificada e dinâmica. Sinaliza uma preocupante disposição em permitir que tradições valiosas possam ser esquecidas ou negligenciadas", afiança o partido.

Aliás, o IL afiança que vai "voltar à carga" com este assunto, por considerar ser nestas coisas que se vê "o valor que alguns, os que enchem a boca com o «amor à Madeira», efectivamente dão às suas raízes".