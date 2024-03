O que nos espera 2024/2025?

Esperamos um ano de consolidação da atual evolução da Universidade da Madeira.

Esperamos ter a capacidade de fazer crescer o número de novos estudantes. A UMa atingiu, neste ano de 2023/24, o número mais alto de sempre.

Esperamos que, com os apoios de projetos que a UMa ganhou e tem em funcionamento, seja possível diminuir os níveis atuais de abandono escolar, bem como reforçar o apoio aos estudantes, de modo a combater as situações que, de algum modo, possam prejudicar o seu bem-estar, a sua socialização ou a sua capacidade de responder às exigências do estudo.

Esperamos continuar a demonstrar a capacidade de gerir projetos estruturais para o desenvolvimento da Instituição, como os atuais projetos ao nível do PRR, para as residências universitárias, quer para a construção e apetrechamento do novo edifício para o Ensino Politécnico.

Esperamos lançar em definitivo as bases de desenvolvimento da futura Escola Internacional de Turismo e a Escola Superior Sénior, projetos estruturantes para, respetivamente, incrementar a internacionalização na área de formação do Turismo e permitir agrupar a formação e a investigação na área “sénior”.

Esperamos continuar a ganhar projetos de investigação científica, estendendo esta capacidade ao maior número de áreas possíveis da UMa.

Esperamos reforçar e aumentar a oferta formativa, nomeadamente através da acreditação dos atuais ciclos de estudos, bem como de novos ciclos de estudos, nos seus mais diversos formatos e níveis, em áreas de interesse estratégico.

Esperamos continuar a valorizar o corpo docente e o pessoal técnico, administrativo e de gestão, de modo a que possam, no caso dos professores, atingir, dentro dos limites fixados por lei, os lugares de topo da sua carreira, e, no caso dos restantes colaboradores, lhes seja possível ver valorizada a sua carreira.

Esperamos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) e os seus novos responsáveis estabeleçam políticas de investimento justo e equilibrado para continuar a reforçar o trabalho de crescimento e sustentabilidade de instituições tão importantes para o desenvolvimento dos territórios onde estão instaladas e onde concebem, implementam e executam a sua missão. Recorde-se que o MCTES já reconheceu, através do contrato-programa celebrado em dezembro de 2023, os princípios do reforço do orçamento para o desenvolvimento da UMa, em cerca de 5% do valor da dotação inicial do Orçamento do Estado, e de compensação pelos sobrecustos de insularidade e ultraperiferia, em cerca de 5% daquela dotação, a que acrescem 5%, através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, para o desenvolvimento das áreas estratégicas do Turismo e do Mar.

Espera-nos muito e muito esperamos realizar.

Esperamos também que, no momento de escolha para prosseguir estudos no ensino superior, os jovens da nossa Região optem pela Universidade da Madeira.