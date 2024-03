Festival da Canção Infantil da Madeira 2024 apresentado esta segunda-feira

A apresentação do Festival da Canção Infantil da Madeira 2024 realiza-se, hoje, pelas 15h00, no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

No ano passado, nomeadamente em Dezembro, foi revelado que já tinham sido escolhidas as 10 canções a integrar o festival.

Confira:

No ano passado, 'Carta à Paz' foi a canção vencedora, com letra de Adriana Faria e música de Adriana Faria e Márcio Faria. A intérprete foi Vera Ramos.

Esta é um evento organizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na iniciativa.

Saiba que outros assuntos marcam a agenda desta segunda-feira:

9h00/18h00: Início da 9.ª edição do Mercado de Chocolate e 7.ª edição do Concurso d’ O Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, no 3.º piso do Mercado dos Lavradores;

9h15: AMRAM - Sessão de abertura da acção formativa sobre a temática 'REGIME JURÍDICO DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - ACTUALIZADO', que será ministrada por Maria José Castanheira das Neves, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal;

11h30: Secretário regional das Finanças, Rogério Gouveia, apresenta análise da dívida global, financeira e não financeira, das entidades públicas regionais, no Salão Nobre do Governo Regional da Madeira;

17h00: Conferência de apresentação do programa comemorativo do 50.º Aniversário do 25 de Abril, dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal, com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF);

18h30: Conferência 'Cristo(s) partido(s): A peça, o texto, o silêncio', proferida por Graça Alves, no âmbito da programação da Páscoa, no Museu de Arte Sacra do Funchal;

18h30: Apresentação de dados de diagnóstico da juventude com a presença especial do DJ Kickdrum, na residência artística do Ilhéu, Câmara de Lobos.

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Março, Dia Internacional de Solidariedade com os Detidas e Desaparecidas e Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos:

1801 - Morre, com 28 anos, o poeta alemão Novalis, Friedrich von Hardenberg, nome maior da expressão romântica.

1805 - D. Frei Manuel do Cenáculo, fundador da Biblioteca Pública de Évora, regista no Diário a colocação do "primeiro livro nas estantes da livraria".

1807 - O Parlamento inglês aprova a abolição do comércio de escravos e permite o lançamento de uma campanha internacional contra o tráfico de pessoas, apoiada pela Armada britânica. A lei é promulgada pela Coroa e entraria em vigor a 01 de maio.

1815 - Áustria, Reino Unido, Prússia e Rússia formam a aliança contra Napoleão Bonaparte.

1823 - O pintor português Domingos Sequeira funda o Ateneu das Belas-Artes.

1824 - D. Pedro outorga e jura a primeira Constituição do Império do Brasil.

1876 - É fundado o Partido Republicano português.

1881 - Nasce o compositor, pianista e musicólogo húngaro Bartók Bela, ou Béla Bartók, autor de "Concerto para Orquestra", "O Mandarim Maravilhoso" e "O Castelo de Barba Azul".

1914 -- Morre, com 83 anos, o escritor francês Frédéric Mistral. Prémio Nobel da Literatura em 1904.

1918 -- Morre, aos 55 anos, o compositor francês Achille-Claude Debussy, mestre do impressionismo.

1922 - É fundado o Partido Comunista Brasileiro.

1928 -- O general António Óscar de Fragoso Carmona é eleito Presidente da República (único candidato já que a oposição é proibida).

1934 -- Morre, com 78 anos, o engenheiro António Arroio, crítico de arte.

1941 - II Guerra Mundial. A Jugoslávia junta-se à Aliança do Eixo Roma-Berlim-Tóquio.

1949 - A PIDE prende, numa casa no Luso, Álvaro Cunhal, Sofia Ferreira e Militão Ribeiro. Este último, um histórico dirigente comunista, viria a morrer na prisão passados cerca de nove meses.

1957 - A França, a Alemanha Federal, a Itália, a Bélgica, a Holanda e o Luxemburgo assinam o Tratado de Roma, documento fundador da Comunidade Económica Europeia.

1961 - O ministro da Defesa português, general Botelho Moniz, escreve a Oliveira Salazar defendendo "imediatas reformas no plano interno", que invertam a "situação de guerra" e a "degradação internacional do país".

1965 -- Manifestantes da terceira marcha de Selma a Montgomery (Alabama), iniciada 16 de março, chegam ao Capitólio do Estado do Alabama.

1975 - O Rei Faiçal, da Arábia Saudita, é assassinado em Riade. Khaled sucede-lhe no trono.

- Expulsão do general António de Spínola das Forças Armadas.

1977 - São aprovados os novos Estatutos da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses, SARL que passa a denominar-se Caminhos de Ferro Portugueses, EP.

- Realiza-se a última viagem de uma locomotiva a vapor, em Portugal.

1984 -- Carlos Mota Pinto vence o Congresso do PSD, em Braga.

1990 - Pela primeira vez em 43 anos, realizam-se eleições livres na Hungria. A vitória cabe ao Fórum Democrático.

1991 -- Morre, aos 85 anos, o arcebispo Marcel Lefebvre, fundador e líder do movimento católico integrista, excomungado por Papa João Paulo II em 1985.

1994 -- Morre, com 85 anos, José Magalhães Godinho, advogado e resistente antifascista e destacado militante do PS.

2003 -- Morre, aos 58 anos, o antigo deputado socialista José Barros Moura, ex-dirigente comunista, fundador da Plataforma de Esquerda.

2004 - Cimeira Europeia em Bruxelas aprova plano de combate ao terrorismo e cria o cargo de coordenador-geral da luta antiterrorista.

2005 - Sai o primeiro número do jornal Notícias do Centro, na cidade do Pombal.

2006 - Morre, com 89 anos, Richard Fleischer, cineasta norte-americano, realizador de "Vinte Mil Léguas Submarinas", "Tora! Tora! Tora!" e "A Rapariga do Baloiço Vermelho".

2007 - Os líderes da União Europeia adoptam a Declaração de Berlim, que prevê a aprovação de um novo Tratado Constitucional europeu até 2009.

- Donald Tsang, 62 anos, é eleito chefe do Governo de Hong Kong.

- Brigitte Mohnhaupt, 57 anos, membro do grupo terrorista Fação do Exército Vermelho (Baader-Mainhof), condenada há 24 anos a cinco penas de prisão perpétua, é posta em liberdade.

- Morre, com 55 anos, Andranik Markarian, primeiro-ministro da Arménia.

2008 - O Tribunal de Instrução Criminal do Porto decide que o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, vai a julgamento no âmbito do processo "Apito Dourado" relativo ao jogo Beira-Mar/Porto, da época 2003/2004.

2012 - O antigo membro do Conselho Executivo CY Leung vence as eleições para Chefe do Executivo de Hong Kong, após conquistar 689 votos do colégio que escolhe o líder do Governo.

- Morre, com 68 anos, o escritor italiano António Tabucchi.

2013 - A União Europeia suspendeu o congelamento de bens e a proibição de vistos contra a maioria das empresas e cidadãos do Zimbabué, mas o Presidente Robert Mugabe permanece na lista negra

- Morre Luís Albert Mendes-Victor, que dedicou uma carreira de mais de 40 anos à investigação nas diversas áreas da geofísica. Tinha 81 anos.

2014 -- Morre, aos 95 anos, Ralph Wilson, dono dos Buffalo Bills desde a sua fundação em 1960 e um dos grandes impulsionadores da Liga norte-americana de futebol americano.

2017 -- Morre, com 88 anos, Julian Stanczak, artista plástico polaco mundialmente conhecido pela sua Op art geométrica e colorida.

2019 - A justiça brasileira determina a libertação do ex-Presidente do Brasil Michel Temer, preso no dia 21 em São Paulo, no âmbito da operação Lava Jato.

- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assina um decreto no qual reconhece oficialmente a soberania israelita sobre os Montes Golã, justifica a medida com as "agressivas ações" do Irão e de grupos "terroristas" contra Israel.

2020 - Covid-19: O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anuncia o registo dos primeiros dois casos de infeção com o novo coronavírus.

2021 - O parlamento aprova na votação final global o projeto que consagra a inseminação 'post mortem' na lei da Procriação Medicamente Assistida que permite a uma mulher ficar grávida do marido que já morreu, e que tenha deixado sémen reservado, desde que o faça no prazo de três anos.

2023 - Morre, aos 81 anos, Pascoal Mocumbi, médico e político moçambicano, antigo primeiro-ministro de 1994 a 2004. Participou na fundação da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em Dar-es-Salam, em 1962.

- Morre, aos 84 anos, Jurandyr Czaczkes Chaves, Juca Chaves, ou "O Menestrel Maldito", músico e humorista brasileiro, autor de músicas que se tornaram sucesso no Brasil como "A cúmplice", "Menina", "Que saudade" e "Presidente Bossa Nova".

Este é o octogésimo terceiro dia do ano. Faltam 281 dias para o termo de 2024.

