Clube Automóvel da Calheta com novos eventos em 2024

A primeira iniciativa do Clube Automóvel da Calheta a decorrer, este ano, será o primeiro Passeio de Carros Clássicos do concelho, anunciou ontem o presidente Ilídio Sardinha.

“A nossa primeira iniciativa de 2024 será o primeiro Passeio Clássico da Calheta. Um circuito que será delineado por todas as freguesias do concelho, começando no Arco da Calheta e acabando na Ponta do Pargo, em que faremos um Passeio Clássico, onde todos os elementos serão convidados e que culminará com a bênção das viaturas que estiverem presentes neste passeio”, revelou o ex-piloto de ralis e amante das modalidades motorizadas durante a apresentação formal do clube, que decorreu, esta segunda-feira, no salão nobre da Câmara Municipal da Calheta.

Apesar de o Clube Automóvel da Calheta já ter um ano de actividade (dado ter sido constituído em Fevereiro de 2023), a colectividade apresentou, ontem, o conjunto de iniciativas que estão agendadas para 2024.

Além do primeiro Passeio Clássico da Calheta, o concelho irá acolher, “em data ainda a determinar”, a primeira Expo TT da Madeira.

“É uma exposição temática numa área que, neste momento, está bastante em voga – os todo-o-terreno – e também é uma forma de captar mais visitantes ao concelho da Calheta”, apontou Ilídio Sardinha.

Destaque também para uma parceria com o Museu do Caramulo, que possibilitará a certificação técnica de veículos clássicos. “Estabeleci contactos com o Museu do Caramulo (…) que a seu tempo estará divulgada mais em pormenor”, avançou o presidente da direcção do Clube Automóvel da Calheta, que manifestou também o desejo de fazer renascer o Trial dos Prazeres.

Ilídio Sardinha assegurou ainda que o clube irá manter as iniciativas promovidas em 2023, casos da procissão do Senhor São Cristóvão na Calheta, bênção dos capacetes na Igreja do Atouguia ou a colaboração no Madeira Classic Rally, já no próximo dia 6 de Abril.

Alberto Rosário, presidente da Assembleia Geral do clube, destacou a propósito o caminho trilhado neste primeiro ano de existência.

“Ao longo deste primeiro ano, marcámos presença de uma forma oficial em vários eventos, desde o Campeonato de Rampas AMAK, o Troféu Clássicos de Rally, a Auto Parede de Clássicos, no Funchal, entre outros. Surgiram algumas parcerias com outras organizações e de forma a podermos receber provas de clássicos de renome, como é o caso da Volta à Ilha da Madeira, na nossa sede, mostrando, dessa forma, a gastronomia, as bonitas paisagens do concelho da Calheta”, enumerou, transmitindo o desejo manter este projecto “no bom caminho”.

“Não somos só um clube de palavras. Este é um clube de acção e esta acção é para ter efeito fundamental no concelho da Calheta. O nosso objectivo maior, além da nossa união e da nossa paixão pelos carros, é levar o nome da Calheta mais além”, complementou Ilídio Sardinha.

Câmara reitera apoio ao Clube Automóvel da Calheta

“Sempre achei e continuo a achar que este clube vem colmatar uma necessidade que nós tínhamos no Concelho da Calheta”, afirmou Carlos Teles na cerimónia de apresentação.

O presidente da Câmara Municipal da Calheta destacou o papel do associativismo desportivo como forma de dinamizar o concelho.

“A Calheta era efectivamente um concelho longe de tudo, em muitas situações, esquecido. Hoje somos uma nova centralidade nos vários aspectos (…) no desenvolvimento, no crescimento económico, nas novas infra-estruturas, em tudo aquilo que foi feito pelas várias entidades, mas somos também uma nova centralidade a nível desportivo. E, por isso, mesmo existia esta lacuna no desporto automóvel”, sustentou.

O autarca vê com bons olhos o futuro do Clube Automóvel da Calheta e, por isso mesmo, assegurou que a colectividade liderada por Ilídio Sardinha pode contar com o apoio do seu executivo.

“Hoje, felizmente, temos um rali na Calheta e temos outro tipo de provas no desporto automóvel, mas conseguimo-lo com o trabalho de muita gente e com os sonhos que foram se concretizando. Tenho a certeza que este clube irá, no futuro, crescer de uma forma sustentável, com responsabilidade (…). Eu, enquanto responsável pela Câmara Municipal da Calheta, liderando uma equipe muito forte também na área desportiva, queria vos dizer que podem contar connosco. Estamos disponíveis para colaborar, para ajudar, para incentivar os próximos passos que possam dar em prol desta modalidade e do desporto no concelho da Calheta”, rematou.