Saiba como ter um herdeiro na conta de Facebook após o seu falecimento

O facto de um amigo/conhecido já falecido ainda permanecer nas redes sociais, muitas vezes gera tristeza e choque, essencialmente quando o Facebook recorda a data dos aniversários. A verdade é que se não decidir o que quer fazer em viva, esta conta permanecerá como a deixou para a eternidade.

Mas no Facebook também é possível ter um herdeiro. Saiba como pode deixar um dos seus contactos gerir a sua rede social após a sua morte.

Segundo a Deco Proteste existes duas opções: indicar que pretende que a conta seja convertida num memorial gerido por este herdeiro, ou que seja desativada e eliminada e, desta forma, quando alguém informar o Facebook do seu falecimento, todos os dados relativos ao perfil (mensagens, fotografias, publicações, comentários, reações e informações) serão apagados permanentemente.

O herdeiro tem o papel de gerir as publicações de homenagem – incluindo quem pode publicar ou ver as publicações –, eliminar permanentemente o perfil, aceitar pedidos de amizade e actualizar as fotografias de perfil e de capa.

Saiba ainda que a escolha que fizer do herdeiro pode ser revertida a qualquer momento. Para tal, basta repetir o caminho que fez para o definir e, de seguida, alterar o contacto.

Para isso, tem de ir ao seu perfil de Facebook, clicar no canto superior direito do perfil- gerir conta- contactos legados-transformação em memorial.

Conforme a Deco Proteste, neste perfil, que será identificado, junto do nome da pessoa, com a indicação de "Em memória", os amigos – excepto os eventualmente bloqueados pelo contacto legado – podem partilhar memórias na cronologia e visualizar os conteúdos que haviam sido enviados por si, em vida. Assim, a conversão do seu perfil num memorial vai permitir aos seus amigos e familiares consultarem publicações antigas e partilharem recordações. Permite ainda manter a conta segura, impedindo que alguém consiga iniciar sessão sem autorização.

Foto shutterstock

Por defeito, na ausência da nomeação de um herdeiro, os perfis são convertidos numa conta memorial, sempre que o Facebook receber a informação do falecimento do titular. Mas saiba que um perfil memorial, sem um contacto legado, não pode ser alterado.

E se o seu amigo faleceu e que pedir que o seu perfil passe a memorial pode fazê-lo?

Sim. Para tal, explica a Deco Proteste, deverá aceder a um formulário disponível na rede social (basta, no ‘Centro de ajuda’, escrever ‘Pedido de conversão em memorial’, e irá ter ao tal formulário). Neste, terá de identificar o perfil da conta da pessoa que faleceu, a data do falecimento e a documentação que comprova o sucedido (a certidão de óbito, por exemplo).