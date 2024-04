Câmara reage ao Chega e lembra limpezas feitas na escarpa da Madalena do Mar em 2022 e 2023

A Câmara da Ponta do Sol efectuou diversas intervenções na escarpa da Madalena do Mar (sobranceira ao Bairro do Passo) em 2022 e 2023, esta última no passado mês de Setembro, com vista a incrementar a segurança das pessoas que lá vivem, bem como dos seus bens. A informação foi avançada, esta noite, pelo próprio município em nota de imprensa, em reacção a uma acusação do deputado Celestino Sebastião, que, na sequência da derrocada ocorrida naquele local, acusou as autoridades autárquicas e regionais de inércia e afirmou que aquelas áreas “não são limpas por causa de guerras políticas entre o PSD e o PS”.

Imagem da intervenção na escarpa efectuada em 2022. FOTO MUNICÍPIO DA PONTA DO SOL

A Câmara presidida pela socialista Célia Pessegueiro lamentou “as opiniões desinformadas proferidas por um partido politico” e recordou as intervenções promovidas nos últimos dois anos através da “contratação dos serviços de rocheiros da Direcção Regional de Estradas, que, em parceria com este município, têm permitido retirar os blocos de pedras que se apresentam em maior risco de queda”.

Relativamente à derrocada ocorrida ontem, a Câmara Municipal da Ponta do Sol refere que está a acompanhar a situação desde os primeiros momentos e que os trabalhos de levantamento de risco e decisão das medidas mitigação a efectuar irão iniciar-se já na manhã de segunda-feira (amanhã), sendo tal análise necessária e prévia à decisão de eventuais novas intervenções pelas equipas de rocheiros no local.

O Município da Ponta do Sol ressalva que “aquela escarpa detém uma enorme instabilidade e que apesar dos trabalhos de limpeza e de remoção de blocos que a Câmara Municipal da Ponta do Sol tem vindo a efectuar de forma sistemática ao longo dos últimos anos, situações inusitadas como a do passado sábado são sempre uma possibilidade que os habitantes do bairro bem conhecem”. “Este risco de queda de blocos não é uma singularidade desta zona do concelho, a Ponta do Sol detém várias áreas que estão bem identificadas, como é o caso da Estrada dos Anjos e no Lombo de São João, e que ao longo dos últimos anos têm sido também intervencionadas pela Câmara Municipal da Ponta do Sol, com recurso à contratação de equipas especializadas”, completa a mesma entidade, que recorda que as “intervenções encontram-se bem documentadas e foram alvo de notícias pelo que bastaria fazer um simples pesquisa para [o deputado do Chega] não fazer afirmações desinformadas”.