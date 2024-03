2.ª edição do 'Jardim em Festa' amanhã no Funchal

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística (DSEA) da Direcção Regional de Educação, promove a 2.ª edição do 'Jardim em Festa' através do espectáculo, intitulado 'Um despertar colorido', que visa receber a Primavera, amanhã, às 11h00, no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Este espectáculo, protagonizado pela Equipa de Animação da DSEA, conta com a participação de vários grupos de crianças do ensino pré-escolar, num total de 131 'pequenos artistas' em palco, oriundos de vários estabelecimentos de educação da RAM.

Além da temática das cores, serão abordados e desmistificados temas relacionados com a natureza, bem como a importância da sustentabilidade e do meio ambiente.

Sobre a história

"Num Reino mágico e encantado, no qual habitam muitas criaturas, vive-se uma grande aventura… Numa bela manhã, os seus habitantes repararam que algo de diferente está a acontecer e que viria a transformar para sempre aquele Reino: o nascimento de uma grande e bela flor. Desde então, tudo começou a ganhar cor… azul, violeta, vermelho, amarelo, verde... eram muitas as cores… Como reagiram os habitantes ao arco-íris em que se transformou o seu Reino? Vem assistir à história e deixa-te embalar por esta aventura colorida!".

A Equipa de Animação da DSEA foi criada em Outubro de 1986 e é constituída por professores e educadores de infância. O seu foco é levar aos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins-de-infância da RAM, animações na área das expressões musical e dramática e conceber e levar à cena espectáculos para crianças. Note-se que a wquipa cria e recria as histórias, idealiza e confeciona o guarda-roupa e adereços, bem como projecta os cenários utilizados para as suas intervenções.