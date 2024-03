Marcelo Rebelo de Sousa convoca Conselho de Estado para as 18 horas de quarta-feira

Marcelo Rebelo de Sousa convocou o Conselho de Estado para a próxima quarta-feira, um encontro que terá como tema principal o futuro político da Madeira.

No mesmo dia, como o DIÁRIO já noticiou, o Presidente da República vai ouvir os partidos com representação na Assembleia Legislativa da Madeira, de modo a resolver a crise política que se instalou na Região, no final de Janeiro, na sequência da investigação judicial que tem na lista de arguidos o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Marcelo ouve partidos na quarta-feira para decidir futuro político da Madeira Representantes dos partidos a nível regional reportaram ao DIÁRIO algumas dificuldades em conseguir viagem entre a Madeira e Lisboa em tempo útil para conseguir participar no encontro com Marcelo Rebelo de Sousa Marco Livramento , 25 Março 2024 - 11:55

Após essa 'maratona', entre partidos políticos e conselheiros, Marcelo Rebelo de Sousa deverá anunciar se dissolve ou não o parlamento madeirense, convocando Eleições Regionais antecipadas.