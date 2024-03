Trânsito complicado esta manhã

Existem alguns congestionamentos a marcar o tráfego nesta manhã de segunda-feira, 25 de Março. A aplicação 'Info Vias' dá conta de filas com uma extensão de cerca de 2 quilómetros, entre o km 17 e o km 15, no sentido Machico-Funchal, no sublanço Santa Luzia-Pestana Júnior.

Para já esta é a zona que inspira mais cuidados na Via Rápida.

O trânsito flui com as habituais filas e demoras nas zonas de entrada e saída da Via Rápida, mas sem registo de problemas de maior.

Aos condutores é recomendada precaução quanto à velocidade que circulam, assim como à distância para com o veículo da frente.

Tenha uma continuação de boa segunda-feira.