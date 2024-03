Identificado condutor que bateu em carro estacionado em Santo António

O condutor que embateu com o carro numa viatura estacionada no Caminho das Courelas, em Santo António, e que deixou o carro com elevados danos materiais já foi identificado.

Segundo o lesado, após o acidente ter sido divulgado várias testemunhas prestaram informação sobre o caso, o que levou à identificação do indivíduo e permitiu localizar o automóvel em questão.