PSD e CDS esperam que Marcelo Rebelo de Sousa não promova a "instabilidade"

A intervenção de Carlos Rodrigues motivou reacções de diversos deputados. O primeiro foi Miguel Castro, do Chega, que garantiu que o seu partido não é "de um homem só" e desafiou o líder nacional do PSD a reconhecer que "mais de 1.200.000 portugueses" tomaram uma posição.

Lopes da Fonseca, do CDS questionou Carlos Rodrigues com o facto de os resultados do último domingo mostrarem que a Madeira tem a única situação de estabilidade política e que isso tem de ser tido em conta pelo Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa, diz, tem de pensar se quer, na Madeira, "fomentar a instabilidade ou a estabilidade".

Na resposta, Carlos Rodrigues referiu a "entrada a pés juntos" de um "poder não eleito", a justiça, na política do país, levando à instabilidade política e à queda de dois governos.

O deputado garante que, na Madeira, há condições de "estabilidade" para suportar um governo regional.

Uma posição contrariada por Victor Freitas que pergunta se Marcelo Rebelo de Sousa não deve ser coerente e fazer, na Madeira, o mesmo que fez ao nível nacional, e convocar eleições antecipadas.