Costa Norte da Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo para agitação marítima

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) coloca a Costa Norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob alerta amarelo devido a agitação marítima entre as 3 horas da madrugada de terça-feira, 26 de Maço, e as 9 horas de quarta-feira, dia 27.

As ondas, que serão de noroeste, podem chegar aos 4-5 metros de altura.

Também a Capitania do Porto do Funchal informa ter recebido do IPMA a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 6 horas de amanhã.

O vento estará de "N muito fresco a forte, rodando gradualmente para NW". No que diz respeito à ondulação, na Costa Norte as ondas estarão de "N 3,5 M a 4 M, aumentando para 4 a 4,5 M" e na Costa Sul de " W/SW 1 a 1,5 M".

Neste sentido, deixa algumas recomendações à comunidade marítima e à população em geral relativamente aos cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida ao mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;