Aproveite a ligação directa Funchal / Nova Iorque da Azores Airlines com um 1 voo semanal direto até Outubro e visite a Cidade que Nunca Dorme.

As partidas serão às segundas-feiras e o regresso de Nova Iorque será aos domingos, podendo, entretanto, sofrer alterações.

Sugerimos um pacote de férias que incluirá a viagem, a estadia de 6 noites no hotel Pestana CR7 Times Square em regime só alojamento, as taxas aeroportuárias e o Seguro de Inclusão Básico, tudo a partir de 1 599€ por pessoa.

Este valor não inclui bagagem de porão, taxas locais, despesa de carácter particular e outros serviços não mencionados. Tanto o preço como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Depois é só partir à descoberta desta cidade com muitas “cidades” dentro, das ruas frenéticas, das lojas e restaurantes, dos parques e dos seus ícones: a praça de Times Square, o Central Park, a Estátua da Liberdade, o Museu de História Natural, The Metropolitan Museum of Art, o Memorial e Museu do 11 de Setembro, a Brooklyn Bridge, a Grand Central Terminal, o Empire State Building e a Broadway, entre muitos, muitos mais.

Nova Iorque está à sua espera... aproveite esta oportunidade imperdível.

Para reservas e informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Nova Iorque - Foto de Todd Quackenbush na Unsplash; EUA - Nova Iorque - Foto de Afif Ramdhasuma na Unsplash; EUA - Foto de Jordhan Madec na Unsplash; EUA - Nova Iorque - Foto de James Ting na Unsplash