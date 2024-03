26 milhões para promover o Turismo da Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Contrato-programa para 2024 e 2025, autorizado pelo Governo Regional, visa consolidar os mercados tradicionais estratégicos, recuperar os nórdicos e conquistar a América do Norte.

Outros assuntos em destaque:

Instituição proíbe acesso à praia. A decisão do Estabelecimento Vila Mar em interditar passagem de uso público até ao cais é contestada pelos moradores do Lazareto.

Fé na diplomacia. Seguiu no Marítimo as pisadas do pai, Rui Óscar, e tinha uma carreira promissora, mas a vida passou-lhe uma rasteira. O pedido de clemência à Indonésia é agora a esperança para Rui Viana fintar a pena capital. Hoje, o director das Comunidades reúne-se com a mãe do jovem madeirense.

Enfermeiros contratados por lares não recebem desde o ano passado. Salários em atraso afectam um em cinco profissionais de saúde dos lares geridos pela Associação Living Care que promete regularizar incumprimentos até Maio.

Madeira regista aumento de 2% na quota de genéricos.

