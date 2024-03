Marcelo ouve partidos na quarta-feira para decidir futuro político da Madeira

A Presidência da República deu início, esta segunda-feira, aos contactos com os nove partidos com assento na Assembleia Legislativa da Madeira para agendar as audições destes com Marcelo Rebelo de Sousa, no sentido de ser tomada uma decisão quanto ao futuro político da Região.

Sabe o DIÁRIO que a ronda pelos partidos, recebidos em Belém, na próxima quarta-feira, dia 27 de Março, terá início às 10 horas, com o Bloco de Esquerda (BE), partido que tendo representação parlamentar, obteve menos votação nas Eleições Regionais de 24 de Setembro do ano passado. Cada partido terá uma conversa de 30 com Marcelo Rebelo de Sousa.

Por ordem de representatividade no parlamento madeirense, seguir-se-á o PAN, às 10h30; o Iniciativa Liberal (IL), às 11h00; a CDU às 11h30; o CDS às 12 horas; o Chega às 12h30. Depois do almoço, têm lugar os encontros com o Juntos Pelo Povo (JPP), às 14 horas; o Partido Socialista (PS) tem audição agendada com Marcelo Rebelo de Sousa para as 14h30 desse mesmo dia; o PSD deverá ser o último a ser ouvido, o que deverá ocorrer às 15 horas.

Marcelo Rebelo de Sousa que, no final de Fevereiro, por ocasião da visita à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), havia garantido que a sua decisão seria comunicada durante o dia de hoje. "Como 24 é um domingo, passa para dia 25", adiantou o Chefe de Estado.

Depois de ouvir os partidos, o Presidente da República terá ainda de reunir o Conselho de Estado, algo que poderá até acontecer nesse mesmo dia, ou no dia seguinte. Ontem, no Jornal da Noite, na SIC, Luís Marques Mendes – um dos conselheiros – já tinha avançado com possíveis datas para a decisão de Marcelo. "Quarta ou quinta-feira", perspectivou o comentador.

Como estabelece a Lei Eleitoral para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, em caso de dissolução o Presidente da República marca a data da eleição “com a antecedência mínima de 55 dias”. Para ser possível a realização das eleições em 26 de Maio, terá de tomar uma decisão até ao início da primeira semana de Abril.