Protecção Civil implementa curso de Primeiros Socorros Psicológicos

O Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM (SRPC) vai ministrar, pela primeira vez, na Região Autónoma da Madeira, o Curso de Primeiros Socorros Psicológicos, com formadores do Instituto Nacional de Emergência Médica – INEM.

Numa nota o SRPC afirma que "a resposta imediata, humanizada e ajustada às várias necessidades daqueles que se encontram expostos a momentos de maior fragilidade, pode ajudar a reduzir a probabilidade do desenvolvimento de patologia futura, cumpre dotar os profissionais e voluntários, envolvidos na resposta aos incidentes críticos, de competências específicas, nomeadamente, no que respeita aos primeiros socorros psicológicos".

Neste sentido, serão ministrados 3 cursos, entre os dias 25 e 27 de Março, para os Corpos de Bombeiros e outros Agentes de Protecção Civil, e ainda, uma acção específica para formadores, dando capacidade ao SRPC, IP-RAM de implementar esta formação no futuro, onde serão abordados diversos temas, com particular enfoque nos infra elencados:

Reduzir o risco a que os envolvidos podem estar sujeitos, protegendo-os da exposição a estímulos potencialmente traumáticos e a terceiros;

Identificar as pessoas com necessidade mais urgente de intervenção, em maior risco de desenvolver uma perturbação aguda de stress ou uma perturbação de stress pós-traumático;

Promover uma perceção realista do ocorrido, promovendo uma narrativa mais consistente, permitindo a sua melhor integração mental e aumentando a sensação de controlo sobre a situação;

Promover a capacidade dos indivíduos de fazer face às necessidades consequentes ao incidente e de utilização de estratégias de coping positivas e ajustadas.

Os Primeiros Socorros Psicológicos aplicam-se a situações que se podem caracterizar como incidentes críticos e são uma forma de prestação de apoio prático e emocional dirigida quer a indivíduos quer à comunidade que se encontra em sofrimento após a vivência de um incidente crítico, pelo que, o SRPC, IP-RAM considera de extrema importância a abordagem desta temática junto dos Agentes de Proteção Civil.