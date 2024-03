93 alunos do Funchal participaram no 'Roteiro dos Agentes de Protecção Civil'

Decorreu, esta terça-feira, mais uma iniciativa no âmbito do programa 'Março Mês da Protecção Civil', que está a ser desenvolvido, este mês, prolongando-se até Abril, pelo Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, desta feita, destinada a 93 alunos, do 3.ºano ao 5.º ano, da EB1/PE do Boliqueime, da EB1/PE do Areeiro e Lombada e da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva (Escola da Levada).

O 'Roteiro dos Agentes de Protecção Civil' teve lugar entre as 9 e as 13 horas, e visou promover uma oportunidade, aos alunos do município do Funchal, de conhecerem as funções dos agentes de Protecção Civil que operam na cidade do Funchal, através de um itinerário pedonal elaborado pelo referido serviço municipal.

Desta feita, o grupo de alunos visitou, em horários distintos, as instalações da Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal, da Guarda Nacional Republicana, da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia de Segurança Pública, podendo, desta forma, contactar com diferentes agentes ligados a esta área.