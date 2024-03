Selecção portuguesa faz o último treino e viaja até à Eslovénia

Portugal realiza hoje o último treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viaja durante a tarde até Liubliana, onde na terça-feira tem um particular com a Eslovénia, que serve de preparação para o Euro2024 de futebol.

A seleção portuguesa tem uma sessão agendada para as 10:00, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

No domingo, o médio Matheus Nunes esteve ausente do treino devido a um problema num pé, enquanto o guarda-redes Diogo Costa regressou ao trabalho e de forma integrada com o resto dos companheiros de equipa, após ter falhado o duelo com a Suécia (5-2) por causa de problemas físicos.

A comitiva lusa parte para a Eslovénia às 14:30 e, às 18:30 (19:30 horas locais), o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar fazem a antevisão do encontro em conferência de imprensa, no Estádio Stozice, que será o palco do jogo.

O primeiro Eslovénia-Portugal da história está agendado as 19:45 (20:45) e terá arbitragem de Irfan Peljto, da Bósnia-Herzegovina.

Portugal terá ainda outros três encontros de preparação antes da participação no Campeonato da Europa deste ano, todos em solo luso, com Finlândia, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, Croácia, no Estádio Nacional, em Oeiras, e República da Irlanda, em Aveiro, em 04, 08 e 11 de junho, respetivamente.

A equipa das 'quinas' está integrada no Grupo F do Euro2024, em que vai defrontar Turquia, República Checa e o vencedor do caminho C dos play-offs (Geórgia ou Grécia).

A estreia no Europeu está marcada para 18 de junho, com os checos, em Leipzig, seguindo-se os duelos com os turcos, em 22 de junho, em Dortmund, e com o adversário a sair do play-off, em 26 de junho, em Gelsenkirchen.

O Campeonato da Europa de 2024 vai decorrer na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho.