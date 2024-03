Lar da Associação de Socorros Mútuos oferece 44 camas e fica pronto até Agosto de 2025

A Associação de Socorros Mútuos 4 de Setembro de 1862 a partir do próximo ano vai contar com um lar de idosos que vai dar uma resposta de mais 44 camas na Região.

Na visita, desta manhã, do presidente do Governo Regional e da secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, à obra de construção da estrutura residencial para idosos, que ficará pronta até 31 de Agosto, a presidente do Conselho de Administração, Teresa Esmeraldo, adiantou que "já existe lista de espera".

"A prioridade são os nossos associados, mas também estamos abertos à população em geral", frisou, explicando que o investimento total é de cerca de 4 milhões de euros, sendo que a obra conta com o apoio de 3,8 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Esta instituição está com grande dinâmica e a prestar relevantes serviços à Região. No que diz respeito a este empreendimento, tem uma significativa importância porque são mais 44 camas, numa zona central da cidade do Funchal, com todas as condições. O projecto está muito bem conseguido e inserido Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Aos jornalistas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, explicou que este projecto faz parte do programa lançado, de 83 milhões de euros, para mais 1.003 camas para idosos na Região, e que "vai abranger quase toda a ilha". Nesse sentido, o governante adiantou que já foram lançados todos os concursos e que o Governo acredita estar a dar assim a "resposta necessária ao envelhecimento da população".

"Pensamos que vamos chegar nesta área aos 94 milhões de euros, mas isto depois também é complementado com os cuidados continuados, onde já lançamos concursos na ordem dos 42 milhões de euros. Há também um conjunto de instituições que estão a comparticipar e a entrar nestes concursos para termos uma resposta relativamente ao envelhecimento da população e aos tratamentos com qualidade que a nossa população sénior merece", finalizou.