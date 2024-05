Assembleia Legislativa da Madeira acolhe fórum-debate 'O futuro da democracia'

O Europe Direct Madeira promove amanhã, Dia da Europa, pelas 15h00, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, o fórum-debate 'O futuro da democracia'.

O evento contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e do presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues, entre outros intervenientes.

A sessão de abertura prevista para as 15 horas, e contará com a intervenção do presidente da Assembleia Legislativa Regional, José Manuel Rodrigues e do coordenador do Europe Direct Madeira, Marco Teles. Segue-se uma mesa redonda – 'O futuro da democracia', moderada pelo jornalista Paulo Jardim e que terá como intervenientes: Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal; Maria João Monte, presidente do Conselho Directivo do IDR, Nuno Gama Pinto, vice-presidente da EuroDefense e professor Universitário e; Sara Cerdas, deputada ao Parlamento Europeu.

O encerramento ficará a cargo do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

O evento terá participação gratuita, mas sujeita a inscrição obrigatória em https://forms.gle/q95sMmmMipwjrakc9 .