Meios de socorro reforçados no resgate a turista que caiu na Levada do Bom Sucesso

A operação de resgate ao turista de 80 anos de idade que esta tarde sofreu queda estimada em 10 metros de altura da Levada do Bom Sucesso foi reforçada com mais seis operacionais e duas viaturas – inclui ambulância – e ainda com o envio da EMIR.

Além de fractura numa perna, a vítima tem afundamento na face e estava em hipotermia por ter ficado com o corpo dentro de água.