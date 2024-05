“Machico soube acompanhar o desenvolvimento da Região”

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, que representou o Governo Regional na sessão solene comemorativa do dia do concelho de Machico, considerou que o município "soube acompanhar o desenvolvimento da Região".

Esta é uma terra de progresso, que acompanhou a conquista da liberdade com o mesmo interesse e empenho das populações do que praticamente as das regiões insulares e continentais Jorge Carvalho

A sua intervenção foi, de resto, pautada por uma referência aos apoios do executivo regional em exercício ao município de Machico.

“Apesar das circunstâncias politicas actuais, tal situação não influencia os nossos compromissos com os diferentes concelhos”, assegurou o governante descendente de "gentes naturais do Porto da Cruz" (conforme referiu o próprio).

Nesta linha lembrou a construção, em curso, de 36 fogos habitacionais, na freguesia de Água de Pena, no valor de 6,2 milhões de euros, com apoios do PRR.

"Os tempos que nos acolhem trazem desafios, mas há oportunidades que não se pode ignorar, como o potencial da juventude, mais qualificada de sempre”, destacou por outro lado o secretário regional, , que enalteceu ainda o papel histórico de Machico.

"Não é possível ignorar o passado e a história e se há local onde esta deve ser exaltada, sem dúvida, que Machico, é um espaço de eleição, por representar o tal dia primeiro em que chegaram os navegadores portugueses", rematou.

As comemorações do 573.º aniversário da fundação do Município de Machico – que se iniciaram esta manhã, com uma homenagem aos antigos combatentes, nos Jardins da Graça, prosseguindo com o hastear das bandeiras e ainda com a sessão solene, no Solar do Ribeirinho – prosseguem ao longo do dia de hoje.

Às 18 horas será descerrada a placa evocativa da fundação do Externato Tristão Vaz Teixeira, na Rua António Teixeira de Aguiar. Pelas 20 horas, há um concerto promovido pela Banda Militar da Madeira e pela Banda Municipal de Machico.

De referir que ao longo de todo o mês serão diversas as iniciativas em torno destas comemorações.